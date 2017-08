Zehn Tage mehr Zeit haben Unternehmen, sich um den zukünftigen Betrieb der tschechischen Lkw-Maut zu bewerben. Das Verkehrsministerium in Prag habe die Angebotsfrist bis 24. August verlängert, so ein Sprecher des Ressorts am Freitag. Grund dafür seien offene Fragen bei den Modalitäten der Angebotsabgabe. Insgesamt dürfte die Übergabe des Mautsystems an den neuen Anbieter jedoch nicht in Verzug geraten, heißt es aus dem Ministerium. Bisher betreibt die österreichische Kapsch AG ein mikrowellengestütztes Mautsystem auf den tschechischen Autobahnen. Die Zukunft dieses Systems ist jedoch umstritten, da Kapsch nach Ablauf des regulären Vertrages mit dem tschechischen Staat das Mautsystem aus technischen Gründen trotzdem ohne erneute Ausschreibung weiterbetreiben musste.