Bei der tschechischen Botschaft in Bratislava wird es künftig einen Feuerwehrattaché geben. Denselben Posten will die Slowakei auch in Prag einführen. Das berichtet die Tageszeitung „Lidové noviny“ in ihrer Donnerstag-Ausgabe. Ziel sei es, die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehreinheiten zu verbessern sowie gemeinsame Übungen und Ausbildungskurse zu organisieren, hieß es. Wer den Posten des Feuerwehrattaché als Erster bekleiden wird, ist noch nicht bekannt.