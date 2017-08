Bei der tschechischen Botschaft in Bratislava wird es künftig einen Feuerwehrattaché geben. Denselben Posten will die Slowakei auch in Prag errichten. Darüber berichtet die Tageszeitung Lidové noviny in ihrer Donnerstag-Ausgabe. Das Ziel sei es, die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehreinheiten zu verbessern und gemeinsame Übungen und Ausbildung zu organisieren, hieß es. Wer den Posten bekleiden wird, ist nicht bekannt.