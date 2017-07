Ein leichtes Erdbeben ist am Dienstag vor zwei Uhr in Westböhmen registriert worden. Die Stärke lag bei 3,5 auf der Richterskala. Das Epizentrum befand sich bei Kraslice / Graslitz und Nový kostel / Neukirchen. Schäden wurden keine gemeldet. Bewohner konnten die Erdbewegung allerdings spüren. Es sei so gewesen, wie wenn ein Lkw vorbeifährt, sagte eine Frau aus Kraslice der Presseagentur ČTK.