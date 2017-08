Bei der Leichtathletik-WM in London hat Weitspringer Radek Juška ohne Mühe das Finale erreicht. Der Tscheche siegte mit 8,24 Metern bei der Qualifikation am Freitagabend vor Maykel Masso aus Kuba (8,15 Meter) und Ruswahl Samaai aus Südafrika (8,14 Meter). Das Finale findet am Samstagabend statt.