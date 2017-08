Barbora Špotáková ist Weltmeisterin im Speerwerfen. Die tschechische Weltrekordlerin siegte bei ihrer wohl letzten WM mit einer Weite von 66,76 Metern. Zweite wurde die Chinesin Li Lingwei (66,25 Meter) vor ihrer Landsfrau Lü Huihui (65,26 Meter). Für Tschechien ist es die erste Medaille von der Leichtathletik-WM in London. Špotáková holt damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere Gold bei einer Weltmeisterschaft, das erste Mal war es 2007 in Osaka.