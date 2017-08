Leichtathletik: Tschechiens Speerwurf-Asse glänzen in Zürich

Auf die tschechischen Speerwerfer ist Verlass. Beim ersten Finalmeeting der Diamond League in Zürich haben sich sowohl Barbora Špotáková bei den Damen als auch Jakub Vadlejch bei den Herren gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Špotáková siegte mit der Weite von 65,54 Meter, die sie erst im letzten Versuch auspackte. Am Donnerstagabend hat die 36-Jährige damit die Diamond League schon zum fünften Mal gewonnen. Bei den Männern knackte Vizeweltmeister Vadlejch den 50 000-Dollar-Jackpot. Er triumphierte mit der Weite von 88,50 Meter, wodurch er seinen Titel verteidigte.

In einem Einladungslauf über 400 Meter Hürden wurde Zuzana Hejnová ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit 54,13 Sekunden erzielte sie eine persönliche Jahresbestzeit. Das Diamond-League-Finale in ihrer Disziplin findet am 1. September in Brüssel statt.