Leichtathletik: Tschechien startet mit 23 Athleten bei Hallen-WM

Die tschechischen Leichtathleten werden mit ihrer zahlenmäßig stärksten Mannschaft an einer Hallen-Weltmeisterschaft teilnehmen. Bei der diesjährigen WM, die vom Donnerstag bis Sonntag im britischen Birmingham stattfindet, werden 23 Athleten aus Tschechien an den Start gehen.

Im tschechischen Aufgebot stehen unter anderem 400-Meter-Läufer Pavel Maslák und Mittelstreckler Jakub Holuša. Beide Athleten wollen an ihre Medaillengewinne vor zwei Jahren in Portland anknüpfen: Maslák gewann auf seiner Paradestrecke Gold, Holuša holte über 1500 Meter Silber. Bei einem erneuten Sieg in Birmingham würde Maslák zudem einen WM-Hattrick feiern. Die größten Chancen auf den WM-Titel werden indes Kugelstoßer Tomáš Staněk eingeräumt. Mit 22,17 Meter erzielte er die bisherige Jahresweltbestleistung dieses Winters, die zugleich ein neuer tschechischer Rekord ist.