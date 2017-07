Einen Monat vor der Leichtathletik-WM in London sind einige tschechische Top-Athleten bereits gut in Form. Beim Diamond-League-Meeting am Donnerstagabend in Lausanne landete Doppel-Olympiasiegerin Barbora Špotáková im Speerwerfen der Frauen auf dem zweiten Platz. Mit der Saison-Jahresweltbestweite von 67,40 Meter lag die 36-Jährige bis zum letzten Durchgang sogar in Führung. Doch dann schnappte ihr die Kroatin Sara Kolak den Sieg und die Bestleistung noch vor der Nase weg – die Olympiasiegerin von Rio gewann die Konkurrenz mit ihrem letzten Wurf und der Weite von 68,43 Metern. Im Kugelstoßen der Männer belegte Tomáš Staněk mit 21,36 Meter den dritten Platz. Kugelstoß-Sieger wurde der US-Amerikaner Ryan Crouser mit 22,39 Meter – diese Weite ist gleichzeitig neuer Meeting-Rekord.