Die tschechische Speerwerferin Barbora Špotáková kommt immer mehr in Top-Form. Am Sonntag gewann die Doppel-Olympiasiegerin das Diamond-League-Meeting in London mit neuer persönlicher Jahresbestleistung von 68,26 Meter. Die Weite schaffte sie im letzten Durchgang, womit sie die Kroatin Sara Kolak, die 67,83 Meter warf, auf den Ehrenrang verwies. Die Tschechin revanchierte sich so auch für die drei Tage zuvor erlittene Niederlage gegen Kolak – die Olympiasiegerin von Rio hatte sie in Lausanne ebenfalls mit dem letzten Versuch noch abgefangen. Mit ihrer Siegerweite erzielte Špotáková zugleich ihr bestes Ergebnis seit dem Olympiasieg 2012 in London. Und in der britischen Hauptstadt findet bereits in einem Monat die diesjährige Weltmeisterschaft statt.

Im Hochsprung der Frauen belegte Špotákovás Landsfrau Michaela Hrubá einen sehr guten vierten Platz. Die erst 18-jährige Athletin egalisierte dabei mit 1,94 Meter ihre diesjährige Bestmarke.