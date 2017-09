Leichtathletik: Hejnová zweite im Finale der Diamond League

Im Saisonfinale der Diamond League in Brüssel hat die tschechische Läuferin Zuzana Hejnová über 400 Meter Hürden den zweiten Platz belegt. Die zweifache Weltmeisterin lief in 53,93 Sekunden Saisonbestzeit und scheiterte nur um vier Hundertstel an der Olympia-Siegerin Dalilah Muhammad aus den USA. Hejnová sagte, mit der Zeit sei sie zufrieden. Natürlich sei sie ein wenig enttäuscht, dass sie nicht gewonnen habe.

Michaela Hrubá belegte im Finale der Diamond League den dritten Platz im Hochsprung. Es siegte Maria Lasitskene aus Russland vor der Ukrainerin Julia Lewtschenko.