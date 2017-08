Leichtathletik: Hejnová gewinnt bei Diamond League in Birmingham

Bei dem Leichtathletikmeeting der Diamond League in Birmingham hat die tschechische Sprinterin Zuzana Hejnová den 400-Meter-Hürdenlauf der Frauen gewonnen. Die Doppelweltmeisterin verbesserte dabei ihre Saisonbestleistung auf 54,18 Sekunden.

Die tschechische Athletin übernahm somit die führende Position in der Diamond-League-Serie. Das Finale findet am kommenden Donnerstag in Zürich statt.