Bulgarische Rettungsschwimmer haben wahrscheinlich den Leichnam des elfjährigen Mädchens aus Tschechien gefunden, das am Donnerstag vor dem Badeort „Sonnenstrand“ im Schwarzen Meer ertrunken ist. Das berichtete der private TV-Sender Nova in Berufung auf den tschechischen Botschafter in Bulgarien, Dušan Štrauch. Die Identität des Mädchens solle im Laufe des Sonntags noch bestätigt werden, hieß es.

Das Mädchen, das angeblich vietnamesischer Herkunft ist, soll beim Baden von einer Strömung erfasst worden sein. Eine 61-jährige Tschechin, die mit dem Mädchen in Urlaub war, startete einen Rettungsversuch und kam dabei selbst ums Leben.