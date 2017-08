Der Leichnam der in Ägypten ermordeten Tschechin ist am Montagabend mit einer Regierungsmaschine nach Tschechien überführt worden. Dies teilte das Außenministerium in Prag am Dienstag mit. Außerdem bestätigte das Ministerium, dass auch tschechische Polizisten an der Aufklärung des Falls beteiligt sein werden. Ein Angreifer hatte vor knapp zwei Wochen an einem Hotelstrand von Hurghada auf mehrere Frauen eingestochen – und dabei zwei Deutsche getötet und mehrere weitere Urlauberinnen verletzt.