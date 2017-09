In Tschechien gibt es an allen Bildungsstufen eine kritische finanzielle Lage, die sich noch verschlechtern kann. Dies führte der Rektor der Karlsuniversität, Tomáš Zima, am Freitag in Prag an.

Er eröffnete eine Protestversammlung, zu der etwa 500 Menschen, überwiegend Lehrer, in der Betlehem-Kapelle zusammenkamen. Sie unterstützen die Forderungen der Gewerkschaften, die Lehrergehälter in kleineren Städten und Gemeinden sowie die Entlohnung der Hochschullehrer um 15 Prozent aufzustocken.