Lehrerin für Rettung der Kinder ausgezeichnet

Mit dem Michal-Velíšek-Preis wurde die Kindergartenlehrerin Darina Nešporová ausgezeichnet. Sie rettete die Kinder, in die beim Spaziergang ein Auto raste. Der Preis wurde der Lehrerin am Mittwoch in der Residenz der Prager Oberbürgermeisterin verliehen.

Im kritischen Moment am 16. Juni dieses Jahres gelang es der Lehrerin, drei der Kinder vor dem Auto auf die Seite zu bringen und einen Jungen hat sie mit ihrem eigenen Körper geschützt. Sie blieb einige Minuten lang unter dem Auto verkeilt, erlitt Verbrennungen und einen Beckenbruch und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Preis wurde nach dem Cutter Michal Velíšek benannt. Er starb am 13. September 2005 nachdem er versucht hatte, einer unbekannten Frau im Park auf dem Prager Karlsplatz zu helfen, die von einem Kriminellen belästigt wurde. Der Verbrecher hatte Velíšek erschossen.