Lehrergewerkschaften wollen vorläufig nicht mit Streik drohen

Die Lehrergewerkschaften wollen mit keinem Streik für Lohnerhöhungen drohen, solange verhandelt wird. Ihre Forderungen werden die Gewerkschafter dem Regierungskabinett am 1. September auf einer Protestversammlung in der Prager Betlehems-Kapelle erneut vorlegen. Das teilte der Vorsitzende der Lehrergewerkschaften František Dobšík am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag mit.

Die Gewerkschafter verlangen, dass die Löhne der Lehrer um 15 Prozent und der nicht pädagogischen Mitarbeiter um zehn Prozent aufgestockt werden.