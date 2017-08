Tschechische Lehrer und Hochschul-Pädagogen wollen am 1. September für höhere Löhne demonstrieren. Dies gaben die Gewerkschaften im Bildungssektor am Dienstag bekannt. Trotz der Versprechen der Regierung seien die Löhne besonders in den von den Kreisen betriebenen Schulen zu niedrig, hieß es in einer Pressaussendung. Gleiches gilt laut den Gewerkschaften für wissenschaftliche Mitarbeiter mit Lehrauftrag an den Universitäten. Deren Durchschnitts-Bruttolohn lag zuletzt bei etwas über 27.000 Kronen (1038 Euro). Das ist weniger als der landesweite Durchschnittslohn.