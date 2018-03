Ledecká schreibt Olympiageschichte: Gold nun auch auf dem Snowboard

Ester Ledecká hat am Samstag Olympia-Geschichte geschrieben. Die 22-jährige Tschechin holte nach dem Überraschungs-Gold im Super-G vor einer Woche nun auch Gold im Snowboard-Parallel-Riesenslalom. Im Finale besiegte sie die Deutsche Selina Jörg. Damit ist Ledecká die erste Frau, die in zwei unterschiedlichen Sportarten den Olympiasieg errungen hat – und das sowohl bei den Winter- wie bei den Sommerspielen.

Ester Ledecká war – anders als im Super-G – diesmal als Favoritin an den Start gegangen. Und sie wurde ihrer Rolle von Anfang an gerecht. Die Qualifikation gewann sie in der schnellsten Zeit. Auf dem Weg zu Gold besiegte neben Selina Jörg auch unter anderem auch die Titelverteidigerin von Sotschi, Patrizia Kummer aus der Schweiz, sowie die derzeitige Weltcup-Zweite, Ramona Hofmeister aus Deutschland.

Für Tschechien bedeutet der Sieg der Snowboarderin die siebte Medaille in Pyeongchang: zweimal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze. Bei der Abschlussfeier der Spiele in Pyeongchang am Sonntag darf Ledecká die tschechische Fahne tragen. Sie sei die eindeutige Wahl gewesen, sagte Olympia-Teamchef Martin Doktor am Samstag.