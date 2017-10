Lebensmittelqualität: Premier Sobotka fordert Änderung der EU-Richtlinie

Die Lösung der unterschiedlichen Lebensmittelqualität in Europa erfordert laut Premier Bohuslav Sobotka eine Änderung der EU-Richtlinie über unfaire Handelspraktiken. Der tschechische Regierungsvorsitzende sagte dies nach dem V4-Gipfel in Bratislava am Freitag. Daran nehmen die Regierungschefs der Visegrad-Länder sowie Vertreter der EU-Kommission teil. Sobotka zufolge haben Vergleichstests gezeigt, dass die unterschiedliche Lebensmittelqualität in den EU-Ländern keine zufällige Erscheinung, sondern eine weit verbreitete Praxis ist.

Der für Justiz und Verbraucherschutz zuständigen EU-Kommissarin Věra Jourová zufolge lässt sich das Problem auch anhand der geltenden Richtlinie lösen. Sie wolle sich dafür einsetzen, so die Kommissarin in Bratislava.