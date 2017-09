Laver Cup: Team Europe führt mit 9:6

Das Team Europe führt beim Laver Cup in Prag mit 9:6. Im ersten Spiel am Sonntag unterlagen Tomáš Berdych und Marin Čilić im Doppel dem US-amerikanischen Duo Jack Sock und John Isner mit 6:7 und 6:7. Im Einzel spielt Alexander Zverev gegen Sam Querrey, dann treffen Rafael Nadal auf John Isner und eventuell Roger Federer auf Nick Kyrgios.

Am Samstagabend haben die Tennisstars Roger Federer und Rafael Nadal die Fans begeistert. Beim ersten gemeinsamen Doppel-Auftritt setzten sie sich gegen die US-Amerikaner Jack Sock und Sam Querrey mit 6:4, 1:6 und 10:5 durch.

Der von Federer mitinitiierte Laver Cup begann in Prag am Freitag. Im neu geschaffenen Duell spielt das Team Europe unter Kapitän Björn Borg gegen die Weltauswahl mit Kapitän John McEnroe. Am Freitag gab es pro Sieg einen Punkt, am Samstag gab es zwei und am Sonntag drei Punkte. Für den Gewinn des Laver Cups sind mindestens 13 Punkte nötig.