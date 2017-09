Laver Cup: Federer schlägt Kyrgios und holt Sieg für Europa

Das Team Europe hat den Laver Cup gewonnen. Europa bezwang in Prag die Weltauswahl mit 15:9. Die entscheidenden Punkte holte der Schweizer Tennisstar Roger Federer im dritten Einzel am Abschlusstag. Er besiegte den Australier Nick Kyrgios mit 4:6, 7:6 und 11:9. Zuvor setzte sich der US-Amerikaner John Isner gegen Rafael Nadal mit 7:5 und 7:6 durch. Alexander Zverev aus Deutschland besiegte Sam Querrey aus den USA mit 6:4 und 6:4. Im ersten Spiel am Abschlusstag unterlagen der beste tschechische Tennisspieler der Gegenwart Tomáš Berdych und der Kroate Marin Čilić im Doppel dem US-amerikanischen Duo Jack Sock und John Isner mit 6:7 und 6:7.

Der von Federer mitinitiierte Laver Cup begann in Prag am Freitag. Im neu geschaffenen Duell spielte das Team Europe unter Kapitän Björn Borg gegen die Weltauswahl mit Kapitän John McEnroe. Am Freitag gab es pro Sieg einen Punkt, am Samstag gab es zwei und am Sonntag drei Punkte.