Laver Cup: Federer feiert Europas Sieg

Das Team Europe hat den Laver Cup gewonnen. Europa bezwang in Prag die Weltauswahl mit 15:9. Die entscheidenden Punkte holte der Schweizer Tennisstar Roger Federer im dritten Einzel am Abschlusstag. Er besiegte den Australier Nick Kyrgios mit 4:6, 7:6 und 11:9.

Federer initiierte den Laver Cup als eine Ehrung für die australische Tennislegende Rod Laver. Laver war in Prag im Publikum und überreichte den Siegerpokal dem Team Europe. Im neu geschaffenen Duell spielte das Team Europe unter Kapitän Björn Borg gegen die Weltauswahl mit Kapitän John McEnroe. Borg sagte nach dem Sieg, er sei stolz auf sein Team, er sei nervöser gewesen als in den Zeiten, als er selbst gespielt habe. McEnroe gratulierte dem Team Europe und erklärte, es seien unglaubliche drei Tage gewesen. Er sei stolz darauf, dabei sein zu können, so McEnroe. Er würdigte zudem das Prager Publikum.

Roger Federer sagte, es seien glänzende Tage gewesen. Die strahlenden Gesichter seiner Teamkollegen zu sehen, die den Pokal hochhielten, sei phantastisch gewesen, so Federer. Für ihn sei es wie ein Märchen, merkte einer der besten Tennisspieler aller Zeiten.