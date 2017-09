Laver Cup: Federer baut Führung des Teams Europe aus

Tennislegende Roger Federer hat sein erstes Match beim Laver Cup in Prag gewonnen. Am Samstag besiegte der Schweizer den US-Amerikaner Sam Querrey mit 6:4 und 6:2. Damit baute er die Führung des Teams Europe gegen die Weltauswahl auf 5:1 aus. Im zweiten Spiel am Samstag trifft Rafael Nadal auf Jack Sock aus den USA. Am Samstagabend trifft Tomáš Berdych auf Nick Kyrgios aus Australien. Im Doppel treten Federer und Nadal gegen das amerikanische Duo Querrey und Sock an.

Am Freitag brachten Marin Čilić, Dominic Thiem und Alexander Zverev das Team Europe mit 3:0 in Führung. Čilić besiegte den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6 und 7:6. Thiem setzte sich gegen John Isner aus den USA mit 6:7, 7:6 und 10:7 durch. Alexander Zverev bezwang Denis Shapovalov mit 7:6 und 7:6. Im Doppel unterlagen Tomáš Berdych und Rafael Nadal dem Duo Nick Kyrgios und Jack Sock mit 3:6, 7:6 und 10:7.

Der von Federer mitinitiierte Laver Cup begann in Prag am Freitagmittag. Im neu geschaffenen Duell trifft das Team Europa unter Kapitän Björn Borg auf die Weltauswahl mit Kapitän John McEnroe. Am Freitag gab es pro Sieg einen Punkt, am Samstag gibt es zwei und am Sonntag drei Punkte. Für den Gewinn des Laver Cups sind mindestens 13 Punkte nötig.