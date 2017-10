Lange Nacht der Kurzgeschichten in Prag

In Prag wird am Donnerstag eine „Lange Nacht der Kurzgeschichten“ veranstaltet. Von 18 Uhr bis Mitternacht werden dabei Texte tschechischer, deutscher und polnischer Autoren gelesen. Unter anderem wird an den im September verstorbenen tschechischen Schriftsteller Petr Šabach erinnert. Zudem werden auch Geschichten des deutschen Autors Gregor Sander und des Österreichers Christoph W. Bauer vorgelesen.

Die Lange Nacht der Kurzgeschichten wird vom Kampus Hybernská und dem Tschechischen Zentrum für Literatur organisiert. Das Zentrum wurde vom Kulturministerium gegründet, um tschechische Literatur im Ausland zu propagieren.