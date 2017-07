Das Nationale Landwirtschaftsmuseum in Prag wird nach längerer Renovierung am Donnerstag der Öffentlichkeit wieder komplett zugänglich gemacht. Zur Wiedereröffnung präsentiert es sich mit drei neuen Ausstellungen, einem vollkommen sanierten Interieur und einer neu geschaffenen Dachterrasse mit wunderbarer Aussicht auf die Hauptstadt. An der feierlichen Einweihung des runderneuerten Baues am Mittwoch nahmen unter anderem Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten), Landwirtschaftsminister Marian Jurečka und Kulturminister Daniel Herman (beide Christdemokraten) teil. Mit der Renovierung des Museums war im vergangenen Jahr begonnen worden, jetzt soll es wieder an den ursprünglichen Entwurf des Architekten Milan Babuška aus dem Jahre 1937 erinnern. Premier Sobotka lobte, dass das Agrarministerium dem Museum in den zurückliegenden Jahren große Beachtung geschenkt habe. Sehr zufrieden äußerte er sich zudem über die neuen Ausstellungen.