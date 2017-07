Das Nationale Landwirtschaftsmuseum in Prag öffnet nach längerer Renovierungspause am Donnerstag wieder. Die Innenräume des Baus von 1937 sind vollständig saniert worden und eine neue Dachterrasse wurde eingerichtet. An der feierlichen Einweihung des runderneuerten Baues nahmen am Mittwoch unter anderem Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten), Landwirtschaftsminister Marian Jurečka und Kulturminister Daniel Herman (beide Christdemokraten) teil. Die Dauerausstellung des Museums ist um drei neue Bereiche erweitert worden.