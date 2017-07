Das Landwirtschaftsministerium will die Aufnahme von Saisonarbeitern aus der Ukraine in den tschechischen Agrar- und Lebensmittelbetrieben beschleunigen. Es soll sich um bis zu 1500 Menschen jährlich handeln. Über den Vorschlag des Landwirtschaftsministeriums wird das Regierungskabinett am Montag diskutieren.