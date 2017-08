Landwirte fordern Kompensation wegen Dürre, Jurečka mehr Kompetenz bei Boden und Wasser

Die Dürre wird in Tschechien allmählich zum Problem. Die Böden trocknen aus, und deshalb fordern die Landwirte vom Staat immer öfter eine Kompensation für die dadurch entstehenden Ertragsausfälle. In diesem Jahr wollen sie dafür einen finanziellen Ausgleich von 3,5 bis 4 Milliarden Kronen (ca. 135 bis 154 Millionen Euro). Die Schäden, die sie durch die diesjährige Trockenheit erlitten hätten, belaufen sich auf 10 bis 12 Milliarden Kronen (ca. 385 bis 460 Millionen Euro). Das sagte der Präsident der Agrarkammer, Zdeněk Jandejsek, auf einem Forum während der Landwirtschaftsmesse Země Živitelka in České Budějovice / Budweis.

Landwirtschaftsminister Marian Jurečka (Christdemokraten) hatte Tage vor der Messe erklärt, es könnte eine Kompensation in Höhe von 1,2 Milliarden Kronen (ca. 46 Millionen Euro) ausgezahlt werden – also genauso viel wie bei der Dürre vor zwei Jahren. In Budweis sprach Jurečka über ein anderes „Problem“. Sein Ressort wolle gern die alleinige Kompetenz über die Belange des Bodenfonds und des Wassers haben. Zurzeit müsse es sich diese mit dem Umweltministerium teilen. Das führe dann beispielsweise dazu, dass das Umweltressort über das Grundwasser entscheide und sein Ministerium über das Oberflächenwasser. Dies sei nicht richtig, monierte Jurečka.