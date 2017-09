Landwirte bekommen 77 Mio. Euro als Ausgleich für Dürreschäden

Die Landwirte in Tschechien werden mit zwei Milliarden Kronen (77 Millionen Euro) für die durch die diesjährige Dürre entstehenden Ertragsausfälle entschädigt. Der finanzielle Ausgleich wurde am Montag von der Regierung gebilligt. Die Entschädigung soll vorrangig die am schwersten betroffenen Früchte betreffen, das heißt Getreide, Ölpflanzen, Zuckerrohr, Kartoffeln, Mais sowie das Gär- und Gradfutter, teilte das Agrarministerium mit.

Von der Ertragsausfällen sind in diesem Jahr vor allem Südmähren und zum Teil auch Mittel- und Ostböhmen betroffen. Die Agrarkammer forderte zunächst eine Kompensation in Höhe von drei Milliarden Kronen.