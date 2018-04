Landschaftsputz „Lasst uns Tschechien aufräumen!“ beginnt

Tausende Freiwillige in Tschechien schließen sich an diesem Samstag dem Frühjahrsputz in ihren Städten, Gemeinden und in der Natur an. Die Initiative „Lasst uns Tschechien aufräumen!“ / „Ukliďme Česko gibt es hierzulande seit 2014. Seitdem beteiligen sich Schulen, Feuerwehr, Sportler, Vereine und Einzelpersonen daran. Patronin der diesjährigen Aktion ist die Biathlethin Gabriela Koukalová.

Im vergangenen Jahr haben fast 100.000 Menschen an 2500 Ortendes Landes insgesamt 1500 Tonnen Unrat beseitigt.