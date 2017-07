Die tschechische Währung ist weiter im Aufschwung. Am Donnerstag wurde sie kurz vor Mittag erstmals seit knapp vier Jahren mit einem Kurs von unter 26 Kronen für einen Euro gehandelt. Der exakte Wechselkurs war 25,995 CZK je EUR. Zum Geschäftsschluss gegen 17 Uhr ist der Kurs indes wieder auf 26,10 Kronen je Euro gefallen, gab das Internetportal Patria Online bekannt. Nach Aussage des Chef-Ökonoms des Bankhauses Komerční banka, Jan Vejmělek, wird die Krone noch stärker und der Druck auf eine Anhebung der Zinssätze wird ebenso zunehmen. Die Direktorin der Investmentgesellschaft Next Finance, Markéta Šichtařová, glaubt sogar, dass bis Jahresende die Krone zum Euro wieder zum Kurs 25:1 gehandelt werde. Dies war in etwa das Wechselkursverhältnis Anfang November 2013, bevor die Zentralbank mit ihren Devisenmarktinterventionen begonnen hat.