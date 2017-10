Kunst auf Schienen: Lesungen und Kultur im Zug von Prag nach Dresden

Kulturbegeisterte können sich in diesem Winter im Zug zwischen Dresden und Prag Theaterprojekte und Lesungen anschauen. An vier Terminen sollen Autoren, Künstler und Sänger im Inneren des Eurocity zwischen den beiden Städten für Unterhaltung sorgen. Mit dem Projekt wollen die Nationalgalerie Prag und die die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ihre Kooperation feiern, die Mitte Oktober geschlossen wurde.

Zum Auftakt liest am 4. November der Dresdner Autor Durs Grünbein auf der Strecke nach Prag. Zum zweiten Termin am 2. Dezember reist die tschechische Künstlerin Kateřina Šedá von Prag in die sächsische Hauptstadt. Ein Ticket für den Kulturzug beinhaltet außerdem einen geführten Rundgang durch die SKD oder die Nationalgalerie Prag sowie freien Eintritt in alle Häuser der Museen am Wochenende der Fahrt.