Kulturminister Staněk will Stimulus für Filmindustrie erhöhen

Der Stimulus für die Filmindustrie, mit dem die Tschechische Republik internationale Filmcrews zu Produktionen ins Land lockt, sollte künftig höher sein. Gegenwärtig wird den Filmemachern angeboten, dass ihnen bei einer hierzulande durchgeführten Produktion 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten zurückerstattet werden. Tschechien konkurriert indes mit anderen Staaten, die eine Rückzahlung von 25 Prozent gewähren. Darum sollte sich das Inland bemühen, wenigstens denselben Prozentsatz zu erstatten, sagte Kulturminister Antonín Staněk am Sonntag beim Internationalen Filmfestival in Karlovy Vary / Karlsbad.

Den sogenannten Stimulus bietet Tschechien den internationalen Filmproduzenten seit 2010 an. In den ersten Jahren war die Summe, die der Staat zurückzahlte, jedoch ziemlich niedrig. Deshalb zog es die Filmstäbe trotz des hervorragenden Equipments für Filmprojekte in Tschechien weit öfter zu Dreharbeiten in andere Länder. Erst seit dem Jahr 2015 schüttet der Staat eine jährliche Subvention von 800 Millionen Kronen (30,8 Millionen Euro) aus. Im Gegenzug bringen die internationalen Filmprojekte dem Land jährliche Investitionen von über vier Milliarden Kronen (155 Millionen Euro) ein. „Die Tschechische Republik und ihre Filmemacher haben einen sehr guten Ruf in der Welt. Davon zeugt eine ganze Reihe von erfolgreichen Projekten, die in Tschechien realisiert wurden“, äußerte Staněk.