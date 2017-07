Die Verhandlungen der tschechischen Regierung über den Aufkauf der Schweinefarm am Ort des früheren Roma-KZ in Lety kommen anscheinend gut voran. Man stehe praktisch vor dem letzten Schritt zu einem Abkommen mit den Eignern der Farm, sagte Kulturminister Daniel Herman am Dienstag der Presseagentur ČTK. Der Christdemokrat geht davon aus, dass der Aufkauf bis September vollzogen wird.

Menschenrechtsorganisationen und Verbände der Roma drängen den tschechischen Staat bereits seit vielen Jahren zu dem Schritt. In Lety bestand zunächst ein Arbeitslager, dann wandelten es die deutschen Besatzer zu einem sogenannten „Zigeunerlager“ um. Zwischen 1940 und 1943 haben die Nationalsozialisten dort 90 Prozent der tschechischen Roma umgebracht.