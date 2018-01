Kritiker in der sozialdemokratischen Partei gründen Plattform

In der sozialdemokratischen Partei (ČSSD) wurde eine Plattform gegründet. Ziel der Plattform sei es, den Verfall der Sozialdemokraten zu stoppen, hieß es am Freitag. Kritiker der jetzigen Parteiführung verlangen eine Direktwahl des Parteivorsitzenden. Außerdem wollen sie, dass alle Parteimitglieder über eine eventuelle Beteiligung der Sozialdemokraten an der Regierung entscheiden.

Unter den Gründern der Plattform mit dem Namen „Retten wir die ČSSD“ sind unter anderem die ehemaligen Kreishauptleute Jiří Zimola und Karel Hašek, der Kreishauptmann Jiří Běhounek, der frühere Senator Zdeněk Škromach und der Abgeordnete Jaroslav Foldyna.