Kriegsveteran Štícha im Alter von 93 Jahren gestorben

Im Alter von 93 Jahren ist der tschechische Kriegsveteran Antonín Štícha gestorben. Štícha arbeitete während des Zweiten Weltkriegs mit den Widerstandskämpfern zusammen und beteiligte sich am Prager Aufstand. 1968 hat er sich gegen den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei ausgesprochen. Er durfte seitem nur noch als Lehrer in der Armee arbeiten.

1990 wurde Štícha rehabilitiert und zum Oberst ernannt. 1999 wurde er mit dem Verdienstkreuz des Verteidigungsministers ausgezeichnet.