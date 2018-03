Kriegsveteran Holec im Alter von 99 Jahren gestorben

Im Alter von 99 Jahren ist vorige Woche der Kriegsveteran und ehemaliger politischer Gefangener Josef Holec gestorben. Über den Tod des Kriegsveteranen informierten die Mitarbeiter der Gedenkstätte Lidice.

Holec nahm mit der selbständigen tschechoslowakischen Brigade an den Kämpfen im Bereich des Dukla-Passes teil. Dort wurde er schwer verletzt, aber kehrte in die Armee zurück. Wegen seinen Erfahrungen aus der Sowjetunion verurteilte Holec den kommunistischen Putsch in der Tschechoslowakei im Februar 1948. Für seine demokratischen Ansichten wurde er zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Holec verbrachte zwei Jahre im kommunistischen Arbeitslager in den Urangruben in Jáchymov / Joachimsthal. Der Kriegsveteran wurde am Samstag in Šumperk / Mährisch Schönberg bestattet.