Das Kreisgericht in Zlín hat am Mittwoch weitere Urteile gefällt im Skandal um gepanschten Schnaps aus dem Jahr 2012. Ein Mann, der mit dem tödlichen Gemisch Handel betrieben hatte, muss für vier Jahre in Gefängnis. Zwei weitere erhielten Bewährungsstrafen. In den Jahren 2012 und 2013 starben insgesamt 50 Menschen in Tschechien und Polen nach dem Genuss von Schnaps, der mit giftigem Methanol gepanscht worden war. Die nun Verurteilten gehören zu insgesamt 31 Angeklagten im Hauptverfahren um den giftigen Alkohol. Die Hauptschuldigen sind bereits 2014 zu langen Haftstrafen verurteilt worden.