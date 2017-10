Kreise fordern mehr Geld für die Ausbesserung von Landstraßen

Die tschechischen Kreis-Hauptleute fordern mehr Geld für die Ausbesserung von Landstraße. 2018 sollten ihren Vorstellungen hach vier Milliarden Kronen (über 150 Millionen Euro) zusätzlich bereitgehalten werden. In der Begründung hieß es, die Landstraßen zweiter und dritter Klasse seien seit langem unterfinanziert. Zudem dürfte es in nächster Zeit nicht mehr so einfach sein, an europäische Fördergelder zu gelangen.

In den Jahren 2015 bis 2017 haben die tschechischen Kreise insgesamt elf Milliarden Kronen (über 420 Millionen Euro) für die Ausbesserung von Landstraßen erhalten.