Nachrichten Krankenhäuser in Tschechien behandeln immer häufiger auch Ausländer

04-01-2017 09:49 | Lothar Martin

Die Krankenhäuser in Tschechien behandeln immer mehr Ausländer. Im Jahr 2015 nahmen rund 104.000 ausländische Patienten die Dienste tschechischer Mediziner in Anspruch. Das ist ein Zuwachs von fast 30 Prozent gegenüber 2010. Zirka die Hälfte der behandelten Patienten kam aus Ländern der Europäischen Union, allen voran aus der Slowakei (22.609) und aus Deutschland (7381). Die Behandlungskosten stiegen in diesem Zeitraum um mehr als das Dreifache, sie lagen im Jahr 2015 bei 2,13 Milliarden Kronen (ca. 79 Millionen Euro). Diese Daten veröffentlichte das Amt für medizinische Information und Statistik (ÚZIS). Angaben zum vergangenen Jahr liegen noch nicht vor.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

Anschlag in Berlin: Prager gedenken bei Messe der Opfer 04-01-2017 18:18 | Till Janzer Mit einer Messe wurde am Mittwoch in einer Prager Kirche der Opfer des Attentats von Berlin gedacht. Bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember waren zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch eine junge Tschechin. Die Messe wurde zweisprachig auf Tschechisch und Deutsch gehalten. An ihr nahmen unter anderem Vertreter der deutschen Botschaft in Prag teil.

Strafanzeige gegen Finanzminister Babiš wegen Schuldscheine-Kauf 04-01-2017 17:22 | Till Janzer Gegen Finanzminister Andrej Babiš (Partei Ano) ist wegen des Kaufs von Schuldverschreibungen seiner eigenen Firma Strafanzeige erstattet worden. Der Anzeigensteller habe einen deutsch klingenden Namen, berichtete das Nachrichtenportal echo24.cz am Mittwoch. Demnach hat Babiš im Jahr 2012 massenweise Schuldscheine seiner Firma Agrofert zum Wert von einer Krone je Stück gekauft. Diese mussten wegen einer Gesetzeslücke aber nicht versteuert werden. Der Anzeigensteller behauptet, drei Milliarden Schuldverschreibungen seien vor allem zur Bereicherung des Firmenchefs herausgegeben worden und damit auf illegale Weise. Babiš wies den Vorwurf zurück. Die Schuldverschreibungen hätten standardgemäß zur Finanzierung seines Unternehmens gedient.

Tennis: Kvitovás Heilungsprozess nach Messerattacke verläuft positiv 04-01-2017 16:08 | Till Janzer Gut zwei Wochen nach einer Messerattacke verläuft bei der Tennisspielerin Petra Kvitová der Heilungsprozess wie erwartet und ohne Komplikationen. Das sagte ihr Sprecher Karel Tejkal am Mittwoch. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin glaube fest daran, zum Tennis zurückzukehren. Petra bewege schrittweise die Finger, warte auf die Herausnahme der Fäden und beginne allmählich mit dem Konditionstraining, sagte der Sprecher der 26-Jährigen. Kvitová hatte am 20. Dezember eine schwere Schnittwunde an ihrer linken Schlaghand erlitten, als sie in ihrer Wohnung in Prostějov / Proßnitz von einem Einbrecher überfallen wurde. Der Tennisverein der Stadt hat nun eine Belohnung von 100.000 Kronen (3700 Euro) für Hinweise ausgeschrieben, die zur Ergreifung des Täters führen.

Tschechische Polizisten zu Frontex-Einsatz nach Italien und Bulgarien 04-01-2017 14:32 | Till Janzer Sechs tschechische Polizisten sind am Dienstag nach Italien und Bulgarien geflogen, sie sollen dort beim Einsatz der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache (Frontex) helfen. Die Beamten würden die Grenze zwischen Bulgarien und Serbien überwachen beziehungsweise am Hotspot auf der Insel Lampedusa Flüchtlinge registrieren, teilte ein Sprecher des tschechischen Polizeipräsidiums mit. Am Montag waren bereits 40 Polizisten zum Grenzschutz nach Mazedonien aufgebrochen. In dem Balkanstaat sind damit seit 2015 zum wiederholten Mal tschechische Beamte im Einsatz.

Das Wetter am Donnerstag, 5. Januar 04-01-2017 14:25 | Till Janzer Am Donnerstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit Schneeschauern. Es weht ein frischer Wind, der in den Bergen auch stürmisch sein kann. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis -5 Grad Celsius. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen weiter sinken.

Ein Monat Registrierkassenpflicht: 80 Millionen Rechnungen 04-01-2017 14:12 | Till Janzer Im ersten Monat der Registrierkassenpflicht hat das Finanzministerium insgesamt 80 Millionen Rechnungen erhalten. Dies berichtete der Tschechische Rundfunk am Mittwoch in seinen Inlandssendungen. Zum 1. Dezember war Hotels und Restaurants vorgeschrieben worden, alle Rechnungen über eine elektronische Registrierkasse direkt an die Finanzbehörden weiterzuleiten. Die Hauptfinanzverwaltung erhielt im Dezember aber auch rund 2000 Beschwerden wegen möglicher Verstöße gegen die Registrierkassenpflicht. Diese werden derzeit geprüft.

Zahl der Brände und Brandopfer in Tschechien gesunken 04-01-2017 13:27 | Till Janzer Bei Bränden sind im vergangenen Jahr in Tschechien weniger Menschen ums Leben gekommen, auch die Zahl der Brände sank. Dies geht aus den Informationen der Feuerwehr hervor. Demnach kam es zu 16.650 gemeldeten Bränden, das waren fast 3600 weniger als 2015. Insgesamt 109 Menschen starben in den Flammen, das bedeutete sechs weniger als im Jahr davor. Allerdings lagen die Brandschäden höher. Sie beliefen sich auf mehr als 3,2 Milliarden Kronen (118 Millionen Euro). Gegenüber 2015 war dies ein leichter Anstieg.

Mehrere Vogelgrippe-Fälle in Tschechien 04-01-2017 12:45 aktualisiert | Till Janzer Die aktuelle Vogelgrippe-Epidemie in Europa hat offenbar Tschechien erreicht. Die Viruserkrankung sei bei Schwänen um die Stadt Znojmo / Znaim und bei zwei kleineren Geflügelbetrieben im Kreis Südmähren nachgewiesen worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Prag am Mittwoch mit. Noch liefen die Untersuchungen zum Virus-Subtyp. Man gehe aber davon aus, dass es sich um die aggressive Variante von H5N8 handelt, sagte der Leiter der staatlichen Veterinärbehörde, Zbyněk Semerad. Die tschechischen Behörden richteten eine Sperrzone um die betroffenen Betriebe in den Städten Moravský Krumlov / Mährisch Kromau und Ivančice / Eibenschütz ein. Alle Tiere sollen nun gekeult werden. Die genaue Anzahl war zunächst nicht bekannt.

Tennis: Strýcová in Auckland im Viertelfinale 04-01-2017 12:22 | Till Janzer Tennisspielerin Barbora Strýcová hat beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland das Viertelfinale erreicht. Die Tschechin schlug in der zweiten Runde ihre Landsfrau Lucie Šafářová. In dem hart umkämpften Spiel lautete der Endstand 7:5, 3:6 und 7:6. Im Viertelfinale trifft die 30-jährige Fed-Cup-Spielerin auf die Amerikanerin Lauren Davis.