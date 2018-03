Kosten ermäßigter Bus- und Bahnpreise für Rentner und Studenten bei 5,8 Milliarden Kronen

Die geplanten ermäßigten Bus- und Bahnpreise für Rentner und Studenten sollen den tschechischen Staat jährlich bis zu 5,8 Milliarden Kronen (230 Millionen Euro) kosten. Dies geht aus dem entsprechenden Regierungsvorschlag hervor, wie die Presseagentur ČTK berichtete.

Die geschäftsführende Regierung von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) will Rentnern ab 65 Jahren und Studenten bis zu 26 Jahren einen Rabatt von 75 Prozent auf Bus- und Bahnfahrten gewähren. Die Regelung soll mit dem Fahrplanwechsel am 10. Juni in Kraft treten.