Die Kontrolleure der tschechischen Handelsinspektion dürfen in Zukunft in bestimmten Fällen auch verdeckt ermitteln. Staatspräsident Miloš Zeman unterschrieb am Dienstag eine entsprechende Gesetzesnovelle. Sie erlaubt den Inspektoren unter anderem, fingierte Ausweise zu nutzen. Ein verdecktes Vorgehen ist laut der Handelsinspektion vor allem bei der Kontrolle von Gebrauchtwagenhändlern und von Butterfahrten nötig. Die jeweiligen Beamten sollen speziell geschult werden. Durch das neue Gesetz erhalten die Kontrolleure außerdem weitere neue Befugnisse.