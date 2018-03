Konservative Politiker und Sozialdemokraten für die Ausweisung russischer Diplomaten

Die Tschechische Republik sollte rasanter vorgehen, gleich nachdem sie Russland mit dem Kampfstoff Nowitschok in Verbindung gesetzt hatte, mit dem der Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter Julia in Großbritannien vergiftet wurden. Das sagte der Parteichef der Bürgerdemokraten Petr Fiala am Freitag. Der Vorsitzende der Christdemokraten Pavel Bělobrádek sagte, dass russische Diplomaten schon ausgewiesen werden sollten. Damit reagierte der Parteichef auf die Erklärung des geschäftsführenden Premiers Andrej Babiš (Ano-Partei), dass Tschechien erwägt, ob sie einige russische Diplomaten ausweisen wird. Für einen rasanten diplomatischen Schritt sprachen sich auch die Sozialdemokraten, die Partei Top 09 und das Bündnis Stan. Die Kommunisten wollen abwarten.

Der Vorsitzende der Top 09 Jiří Pospíšil erklärte, seine Partei sei von Anfang an für einen radikalen Schritt und für die Solidarität mit Großbritannien gewesen. Pospíšil befürchtet, dass sich das Regierungskabinett für die Ausweisung nicht entscheidet wegen den Babišs Beziehungen zu Präsident Zeman. Zeman hat wiederum sehr gute Beziehungen zu Russland.