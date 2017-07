Im Alter von 76 Jahren ist nach einer langen schweren Krankheit am Dienstag in Prag die Komponistin und Musikpädagogin Ivana Loudová gestorben. Dies teilte der Sohn der Komponistin Tomáš Haase der Nachrichtenagentur ČTK mit. Loudová studierte Komposition auf dem Prager Konservatorium und an der Musikakademie in Prag. Anfang der 1970er Jahre studierte sie dank einem Stipendium von der französischen Regierung in Paris bei Olivier Messiaen und André Jolivet. Nach dem Studium arbeitete sie als freischaffende Künstlerin mit dem Rundfunk, Theater und Film zusammen. Gelegentlich war sie als Musikpädagogin tätig, sie leitete Meisterkurse in Deutschland, Österreich oder in den USA. Loudová schrieb mehr als 100 Musikwerke. Für ihre Kompositionen erhielt sie unter anderem den Heidelberger Kunstpreis 1993 und den Preis des Kulturministeriums für das Lebenswerk 2015.