Komponist und Kulturmanager Riedlbauch starb im Alter von 70 Jahren

Der Komponist und Kulturmanager, Václav Riedlbauch, ist am Freitag im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Dies teilte seine Ehefrau mit.

Riedlbauch war als Manager in vielen Kulturinstitutionen tätig. Er wirkte unter anderem als Direktor der Tschechischen Philharmonie (2001-2009) und Kulturminister in der Expertenregierung von Jan Fischer (2009-2010). Außerdem unterrichtete er Komponieren an der Akademie der Musischen Künste und leitete das Institut für Kulturmanagement der Wirtschaftshochschule in Prag. Er komponierte zahlreiche Kammer- und Orchesterwerke. Sein Ballett Macbeth wurde seit 1984 sechs Saisons lang auf der Neuen Bühne des Nationaltheaters gespielt.