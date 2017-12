Kommunisten bestehen auf Ondráček als Vorsitzenden der GIBS-Kontrollkommission

Zdeněk Ondráček soll nach Wunsch der Kommunisten auch weiterhin Vorsitzender der parlamentarischen Kommission zur Kontrolle der Generalinspektion der Sicherheitskräfte (GIBS) werden. Dies bestätigte Fraktionschef Pavel Kovačík am Sonntag im Tschechischen Fernsehen. Ondráček sei der einzige und am besten qualifizierte Kandidat für das Amt, so Kovačík.

Am Freitag war die Wahl des ehemaligen Polizisten für das Amt gescheitert, Grund dafür ist die fragwürdige Vergangenheit des Kommunisten. Der heutige Parlamentarier soll 1989 als Polizeiangehöriger gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen sein.