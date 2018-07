Kommunalwahl: Partei Ano tauscht Spitzenkandidat für Prager Oberbürgermeister

Vier Monate vor den Kommunalwahlen in Tschechien tauscht die Partei Ano von Premier Andrej Babiš überraschend den Spitzenkandidaten für Prag. Die Parteiführung will vom bisherigen Oberbürgermeisterkandidaten Patrik Nacher absehen, obwohl dieser ein parteiinternes Referendum für sich entscheiden konnte. Dies bestätigte Nacher selbst am Freitag. Stattdessen soll in der tschechischen Hauptstadt der Manager Petr Stuchlík für die Partei Ano antreten.

Eine endgültige Entscheidung müssen noch die zuständigen Parteigremien fällen. Derzeit regiert die Partei Ano gemeinsam mit den Sozialdemokraten und einer Koalition von Grünen, Christdemokraten und Stan in der Moldaumetropole. Die amtierende Ano-Oberbürgermeisterin Adriana Krnáčová hatte jedoch angekündigt, in diesem Jahr nicht mehr antreten zu wollen.