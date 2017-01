Nachrichten Koalition streitet über Verwendung des Haushaltsüberschusses

10-01-2017 09:34 | Markéta Kachlíková

Die Sozialdemokraten schlagen vor, den Haushaltüberschuss vom letzten Jahr zur Aufstockung der Rentenreserven zu verwenden. Die Regierungskoalition hat sich bei ihrer Sitzung am Montag auf eine gemeinsame Lösung nicht einigen können. Finanzminister Andrej Babiš (Ano-Partei) will mit der Entscheidung abwarten, wie sich das Staatsbudget im laufenden Jahr entwickeln wird. Der Staat hat 2016 einen Haushaltsüberschuss von 61,8 Milliarden Kronen (ca. 2,29 Milliarden Euro) erwirtschaftet.

Tennis: Strýcová erreicht Viertelfinale in Sydney 10-01-2017 10:36 | Markéta Kachlíková Die tschechische Tennisspielerin Barbora Strýcová hat am Dienstag beim WTA-Turnier in Sydney die Italienerin Roberta Vinci mit 6:2 und 6:3 besiegt. Die Tschechin hat somit nach zwei Jahren wieder das Viertelfinale des Turniers erreicht. Dort trifft sie auf die frühere Weltranglistenerste im Damentennis Caroline Wozinacki aus Dänemark.

Slowakische Staatsorden für Kocáb und Herz 10-01-2017 10:28 | Markéta Kachlíková Der tschechische Musiker Michael Kocáb und der tschechische Filmregisseur slowakischer Abstammung Juraj Herz haben am Montag in Bratislava / Preßburg hohe slowakische Staatsorden entgegengenommen. Die Künstler waren unter den 20 Persönlichkeiten, die von Staatspräsident Andrej Kiska anlässlich des Gründungstags der selbstständigen Slowakischen Republik ausgezeichnet wurden. Kocáb wurde für seine Verdienste an der Entwicklung der tschechisch-slowakischen Beziehungen geehrt, Herz für seine Leistungen in der Kultur.

Inflationsrate lag 2016 bei 0,7 Prozent, im Dezember starker Zuwachs 10-01-2017 09:46 | Markéta Kachlíková Die tschechischen Verbraucherpreise sind im vergangenen Jahr um 0,7 Prozent gewachsen. Es handelte sich somit um den höchsten Anstieg der Inflationsrate seit drei Jahren. Im Jahr zuvor erreichte die Inflationsrate 0,3 Prozent. Dies teilte das Tschechische Statistikamt am Dienstag mit. Im Dezember legten die Preise um 2 Prozent zu, im Vormonat November lag die Inflation bei 1,5 Prozent. Laut Statistiken war dies der größte Zuwachs im Jahresvergleich seit Dezember 2012.

Tschechische Polizisten helfen bei Sicherung in Serbien 09-01-2017 19:10 | Markéta Kachlíková Eine Gruppe von 15 Polizisten aus Tschechien ist am Montag auf den Balkan abgereist. Einen Monat lang werden sie in Serbien eingesetzt. Sie sollen ihren Kollegen dort bei der Sicherung der Grenze und bei Sicherheitskontrollen angesichts der Migrationskrise helfen. Die Auslandseinsätze tschechischer Polizisten begannen Ende 2015, als die Flüchtlingskrise voll ausbrach.

Korruption: Bewährungsstrafe gegen Ex-Kulturminister Balvín 09-01-2017 16:26 | Markéta Kachlíková Das Gericht im zweiten Prager Stadtbezirk hat am Montag drei Bewährungsstrafen im Korruptionsfall um den Verkauf eines Schlosses im Besitz des Tschechischen Rundfunks verhängt. Zu zehn Monaten auf Bewährung wurden der ehemalige Kulturminister Jiří Balvín, der ehemalige stellvertretende Generaldirektor des Tschechischen Rundfunks Michal Koliandr und der Unternehmer Jan Hnilica verurteilt. Sie sollen außerdem Geldstrafen in Höhe von jeweils knapp 9.000 Euro bezahlen. Die Verurteilten gingen sofort in Berufung. Der Rundfunk wollte das Schloss im mittelböhmischen Přerov nad Labem preisgeben. Der Verkauf wurde wegen der Ermittlungen gestoppt.

Tschechien und Slowakei wollen Luftraum gemeinsam schützen 09-01-2017 15:41 | Markéta Kachlíková Tschechien und die Slowakei wollen ab dem Sommer beim Schutz ihres Luftraums zusammenarbeiten. Die tschechische Regierung hat am Montag dem entsprechenden Vertrag zugestimmt, den noch die Parlamente und die Staatspräsidenten beider Länder ratifizieren müssen. Der Vertrag regle die Zusammenarbeit in Situationen, die über den Rahmen des Nato-Luftraumschutzsystems hinausgingen, teilte Verteidigungsminister Martin Stropnický (Ano) mit. Etwa wenn ein Zivilflugzeug in die Hand von Terroristen gerate oder wenn die Luftwaffe eines der beiden Staaten nicht aktionsfähig sei, ergänzte er. Die slowakische Luftwaffe verfügt über zwölf MiG-29-Luftüberlegenheitsjäger, die tschechische Seite über 14 Saab JAS-39 Gripen.

Das Wetter am Dienstag: heiter, etwas Schneefall, bis -2 Grad 09-01-2017 14:26 | Markéta Kachlíková Am Dienstag ist es in Tschechien heiter oder nur leicht bewölkt. Gelegentlich bedeckt mit tief hängenden Wolken, insbesondere im Norden und Nordwesten des Landes. Vereinzelt gibt es leichten Schneefall. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -6 bis -2 Grad, im Osten bis zu -10 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter Werte bei -5 Grad erreicht, im Nordosten bei -12 Grad Celsius.

Millionenstrafe gegen Mobilfunkanbieter in Tschechien 09-01-2017 13:03 | Markéta Kachlíková Wegen unerlaubter Absprachen hat das tschechische Kartellamt eine Strafe von umgerechnet 3,6 Millionen Euro gegen die Mobilfunkanbieter Vodafone und O2 Czech Republic verhängt. Die beiden Anbieter hätten ab 2001 die ausschließliche gegenseitige Nutzung ihrer Mobilfunknetze vereinbart und damit gegen Wettbewerbsgesetze verstoßen, teilte die Behörde am Montag mit. In vielen Fällen wäre die Roaming-Verbindung über einen Drittanbieter – wie etwa T-Mobile – für Kunden und Unternehmen günstiger gewesen, argumentierten die Markthüter mit Sitz in Brno / Brünn. Eines der Unternehmen habe demnach gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt.