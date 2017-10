Knochenmarktransplantation: Für 90 Prozent Patienten wird Spender gefunden

Die Stiftung für Knochenmarktransplantationen wurde in Tschechien vor 25 Jahren errichtet. Für 90 Prozent der Erkrankten hierzulande werde heute dank einem weltweiten Register ein Spender gefunden, wie der Chefarzt der hämatologisch-onkologischen Abteilung der Fakultätsklinik in Plzen / Pilsen, Pavel Jindra, am Mittwoch vor Journalisten in Prag, mitteilte. In den Registern sind weltweit über 31 Millionen Menschen eingetragen. Im Register der Pilsner Klinik gibt es 75.000 Spender, im Register des Instituts für klinische und experimentelle Medizin in Prag etwa 27 Personen, die Listen decken sich aber teilweise.

In Tschechien erkranken jährlich etwa hundert Menschen an Leukämie, etwa bei 1000 Patienten wird eine Störung der Blutbildung diagnostiziert. Die Transplantation ist bei Erwachsenen in 60 bis 80 Prozent und bei Kindern in 70 bis 90 Prozent der Erkrankungsfälle erfolgreich.